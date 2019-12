Ciclismo | Julian Alaphilippe incomincerà la stagione in Sudamerica | il francese svela il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019), uno dei big delmoderno, ha ufficializzato il suo programma di gare per la prima parte della prossima. L’alfiere della Deceuninck-Quick Stepil suo 2020 in: prima sarà alla via della Vuelta a San Juan (26 gennaio – 2 febbraio in Argentina) e poi parteciperà al Tour Colombia (11-16 febbraio). Il 27enne transalpino, vincitore dell’ultima Milano-Sanremo e della Freccia Vallone nonché di due tappe al Tour de France dove ha indossato a lungo la maglia gialla, cercherà di scaldare la gamba per poi tornare in Europa con l’obiettivo di essere grande protagonista nelle Classiche di Primavera., che poi cercherà di brillare alla Grande Boucle prima delle Olimpiadi, ha commentato così la sua decisione: “La scorsaho avuto un ottimo inizio anno alla Vuelta a San Juan e al Tour Colombia. È ...

