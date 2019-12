Calendario Serie A basket oggi | orari | programma delle partite | tv e streaming 22

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si completa, dopo l’anticipo tra Cremona e Varese, la quattordicesima giornata dellaA 2019-2020. A mezzogiorno si gioca un autentico scontro salvezza tra Pistoia e l’estremamente pericolante Pesaro, mentre alle 17 si va direttamente dall’altra parte della classifica con Dinamo Sassari e Virtus Bologna. Ci sono due sfide tra quarte classificate: una è tra Fortitudo Bologna e Brindisi alle 17:30, con il debutto di Sutton in maglia Happy Casa, l’altra è il posticipo Rai20:45 tra Virtus Roma e Brescia, anche nel ricordo di Marco Solfrini. Milano ospita Trento alle 18, mentre i Campioni d’Italia di Venezia, in seria difficoltà, si giocano una bella fetta di stagione italiana a Reggio Emilia alle 18:30. Alle 19, invece, scontro che vale tanto nella seconda metà di graduatoria che mette di fronte Trieste e Cantù. Di seguito ilcompleto...

MMagazineItalia : La #SerieD in campo in uqesto #weekend prima della pausa di #Natale. Ecco come il #campionato e la #CoppaItalia rip… - lavocedelcinema : Il calendario delle serie tv in arrivo nel 2020 @lavocedelcinema - sportli26181512 : Juve Lazio, calendario e orari della Supercoppa Italiana 2019: Tutto pronto per la 32^ edizione della Supercoppa It… -