Babbo Natale esiste | “Ho un tumore e mi dedico ai bambini che stanno peggio di me”

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si chiama Antonio Bruno, è un 68enne toscano che oltre a indossare il tipico abito rosso a Montecatini, è un volontario sempre in viaggio "per donare la vita". Aiuta i malati di leucemia in giro per il mondo, molti sono. Lui stesso, però, è da qualche anno alle prese col. "Lo accetti e ci convivi: cosa resto a fare a casa?"

matteosalvinimi : 'Babbo Natale? Un ciccione con un'aria vagamente pedofila'. Con buona pace della magia natalizia per i bambini... M… - VauroSenesi : ANNUNCIO SHOCK A tutti gli indignati, scandalizzati dalle mie esternazioni blasfeme su Babbo Natale. Babbo Natale non esiste. - poliziadistato : “La cosa più bella nel mondo è vedere un bambino sorridere e sapere che tu sei la ragione dietro quel sorriso” (cit… -