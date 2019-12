A che punto è l' inchiesta sulla Fondazione Open

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Con le decisioni del tribunale del Riesame di Firenze, che ha rigettato il ricorso dei legali dell'imprenditore Marco Carrai, indagato per finanziamento illecito ai partiti, nell'ambito dell', è il secondo successo che la procura di Firenze incassa. Anche se i ricorrenti, indagati e non, hanno un'ulteriore opzione davanti a sè la Cassazione. Questo non potrà avvenire comunque prima del deposito delle motivazioni del Riesame. I giudici si sono presi 45 giorni di tempo. C'è dunque un nuovo 'timbro'legittimità delle perquisizioni e dei sequestri ai finanziatori dellarenziana che per la procura è stata una "articolazione di partito". Contro questa interpretazione, i legali di Carrai avevano presentato anche pareri illustri, come quello dell'ex ministro ed ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria ...

CarloCalenda : Ma scusate Mittal non voleva chiudere? E allora perché rinegoziare? E ancora a questo punto si spera che non rimett… - AnnalisaChirico : A detta di Zingaretti, Conte, il premier per ogni stagione, che ha dato ok a decreti sicurezza e difeso Salvini in… - CarloCalenda : Caro @nzingaretti come si può sostenere che Conte “è il punto di riferimento fortissimo dei progressisti”. Un PDC c… -