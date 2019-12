Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 08 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è una giornata di maltempo sull’Italia allerte meteo diffuse da nord a sud allerta di colore arancione in Basilicata Campania emilia-gna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria in Piemonte in Veneto prevista nuova acqua alta a Venezia fino a 130 cm il premier Giuseppe Conte intanto annunciato 530 milioni per chi ha subito eventi calamitosi la politica arriva questa mattina in consiglio dei ministri un decreto ad hoc sulle accettazioni si è deciso quindi di non inserire le norme nel milleproroghe anche sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi tra le principali novità di quest’ultimo niente class-action fino ad ottobreEco scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazioni sugli animali ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… -