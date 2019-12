Pesaro, anziana terrorizzava il condominio minacciando di morte gli inquilini: arrestata (Di sabato 21 dicembre 2019) Lavinia Greci Per circa due anni, una donna di 77 anni era diventata l'incubo dei vicini di casa che, dopo il suo allontanamento, hanno dichiariato: "Speriamo che l'inferno sia finito". Chiesti risarcimenti per 40mila euro È stata accusata, dal marzo del 2017 all'ottobre scorso, di aver buttato dell'olio sulle scale condominiali, poi di aver gettato diversi mozziconi di sigaretta su un capanno di legno che, infine, ha preso fuoco. E ancora, di aver lanciato sacchetti di spazzatura sul giardino fiorito della vicina di casa e di aver minacciato di morte un'inquilina del palazzo e sua figlia. Tutti gesti che avrebbero prodotto tre querele e tre processi. Ma non solo: un altro fatto avrebbe spinto il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, a ordinare l'arresto della donna, una pensionata di 77 anni, invalida, con difficoltà di movimento e alla vista che ...

