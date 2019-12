Lipsia ai piedi di Schick: 4 gol nelle ultime 5 partite (Di sabato 21 dicembre 2019) Patrik Schick non si ferma più, sempre più protagonista con il Lipsia: 4 reti nelle ultime 5 partite tra Bundesliga e Champions League Patrik Schick sta trovando gol e continuità in Bundesliga con la maglia del Lipsia. L’ex giallorosso è andato a segno 4 volte nelle ultime 5 partite. E reti di pregevole fattura che sottolineano come il ragazzo di Praga sia munito di potenzialità incredibili. Con ogni probabilità i tedeschi, dopo i 4 milioni depositati alla Roma, sono pronti a versarne gli altri 29 per esercitare il riscatto. Una cifra che non spaventa minimamente il club teutonico, assolutamente soddisfatto dell’investimento. Leggi su Calcionews24.com

