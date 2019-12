Il Pinocchio di Matteo Garrone seduce ma non conquista

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Serena Nannelli Dotato di suggestiva bellezza e realizzato con cura artigianale, il film ha una grazia illuminante nell'incipit e nel Geppetto di Benigni ma, in generale, colpisce poco al cuore.sognava da sempre di dirigere "" ed è riuscito a darne una versione cinematografica molto rispettosa dell'originale collodiano e forte di aspetti visivi interessanti. A livello emotivo, però, il film sembra mancare di incisività. L'amore del regista per il mondo fiabesco dell'ottocento aveva già dato frutto all'interessante trasposizione su schermo del testo "Il racconto dei racconti" di Gianbattista Basile; confrontarsi con qualcosa di popolare e appartenente all'immaginario collettivo come, però, è ben più insidioso. Quando non è stato edulcorato, come ad esempio nella pellicola disneyana, questo soggetto ha mietuto vittime tra diversi illustri ...

