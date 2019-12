Il Franco FCA va in pensione: per otto Paesi africani arriva una nuova moneta: l’ECO (Di sabato 21 dicembre 2019) Il Franco CFA scomparirà dal prossimo luglio. La moneta simbolo del vecchio potere francese in Africa lascerà il posto a una nuova moneta unica che si chiamerà ECO. Lo ha annunciato Alassane Ouattara, presidente della Costa d’Avorio, in una conferenza congiunta ad Abidjan al fianco di Emmanuel Macron, dopo la visita del presidente francese. A Parigi, l’Eliseo ha fatto sapere a BFM-TV che la fine del Franco CFA metterà fine «a tutte le illazioni su questa moneta». Illazioni che non hanno risparmiato la dialettica politica nel nostro Paese. Nello scorso gennaio infatti la moneta era diventata uno dei terreni di scontro fra il governo gialloverde e la Francia. Alessandro Di Battista e Giorgia Meloni avevano mostrato lo stesso fac simile della una banconota francese utilizzata in alcuni Paesi africani: il Franco Cfa, ovvero delle Colonie Francesi d’Africa. Secondo Di ...

