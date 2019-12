Cile | video shock delle proteste | 20enne schiacciato dai blindati

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Va avanti da due mesi la protesta in, iniziate per l’aumentotasse sui trasporti pubblici, e le notizieviolenze perpetrate dalle forze dell’ordine contro i manifestanti assumono contorti sempre più oscuri. Il Paese latinoamericano è scosso da una profonda crisi sociale ed economica, ma il governo di Sebastián Piñera non sembra intenzionato ad ascoltare alle richieste della popolazione, afflitta da crescenti diseguaglianze economiche. L’ultimo scioccante filmato sta diventando in poco tempo virale. Nelsi vede un giovane manifestantetra due mezzi pesanti dei Carabineros. Ilnon è in pericolo di vita ma ha riportato gravi ferite., manifestante di 20 annitra dueLe immagini mostrano lea Plaza de la Dignidad, dove i manifestanti stavano combattendo quella che sembra una vera e propria guerriglia urbana. ...

Tg3web : Blindati della polizia lanciati direttamente contro i manifestanti. Sono le ultime immagini che arrivano dal Cile,… - Agenzia_Ansa : #Cile: video shock, manifestante schiacciato da mezzi della polizia #ANSA - repubblica : Cile, il video : manifestante schiacciato tra due camionette dei 'carabineros' -