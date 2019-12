Bianca Guaccero nuova reginetta del sabato sera in Rai

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Niente di ufficiale, ma la voce comincia a girare di sito in sito. Stando alle indiscrezioni pare che con il 2020si prepari a tornare in primata. L’esperimento di Una Storia Da Cantare deve essere andato così bene, da convincere i vertici di Viale Mazzini a fare della Guacero ladeldi Rai 1. Da Detto Fatto al Prime Time Deve averle portato proprio fortuna l’eredità di Caterina Balivo. Sono due anni ormai checonduce nella fascia pomeridiana il programma Detto Fatto, condotto da sempre dalla Balivo, oggi alla conduzione di Vieni da Me, talk-show quotidiano di Rai 1. Come la Balivo è stata promossa al primo canale, anche laha avuto, in breve tempo, la sua soddisfazione, passando in primata neldi Rai 1. Lo scorso mese, insieme ad Enrico Ruggeri, la Guaccera è stata al timone del ...

