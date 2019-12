Torino, Tram linea 4 investe una donna, muore sul colpo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Dramma in corso a Torino dopo che questa notte, alle prime luci dell’alba una donna è stata travolta e uccisa da un Tram, quello della linea 4. La donna abitava in zona. Sotto choc la manovratrice del mezzo. leggi anche -> Bimbo investito a Coccaglio, nel bresciano: trovato il pirata della strada Non erano ancora … L'articolo Torino, Tram linea 4 investe una donna, muore sul colpo proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

