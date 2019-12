Sulla cresta dell’onda i Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di dicembre

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Chi afferma che iS7 sono ormai smartphone quasi di antiquariato, magari da chiudere ben presto nel cassetto, si sbaglia di grosso. La ex serie ammiraglia sta ricevendo in questo ore un nuovo, l'ultimissimo disponibile per i. Come a dire che per quanto l'hardware non sia per nulla nuovo di zecca, gli sviluppatori continuano a provvedere al suo supporto, pure di buona lena. Come afferma SamMobile, iS7 hanno cominciato a ricevere la patch di sicurezza diin queste ore. Al momento di questa pubblicazione, i possessori dei due modelli residenti in paesi come la Spagna e la Francia hanno appunto ricevuto il nuovo update e non si segnalano testimonianze dell'arrivo della notifica dello stesso firmware in Italia. Ciò non toglie che in maniera repentina la stessa fatica software possa riguardarci da vicino. Conviene ...

