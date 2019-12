Scarponi da sci | 5 novità da provare questo inverno

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ancor più che per gli sci, a determinare se una giornata sulla neve sarà una goduriosa giornata di sci sono glida sci. I piedi sono il contatto diretto con il terreno, e quando il terreno è innevato e in pendenza come sulle piste (ma anche fuori dalle piste) da sci ogni dettaglio diventa ancora più importante. Pertrovare un paio dida sci perfetti per il proprio piede è difficilissimo se non quasi impossibile, e perogni anno i brand della neve sfornano qualche novità tecnologica (oltre che di stile) per farci avvicinare al connubio ideale di comfort e performance. Come nel caso di queste 5 novità daRossignol RBH8030da sci Speed 100 sono l'ultima aggiunta alla celebre linea Allspeed, per una potenza e una precisione personalizzabili in una tollerante forma interna da 104 mm che si ...

maurizioi : RT @rinnovabiliit: Da @SalomonSports le #sneaker 100% #riciclabili che rinascono come scarponi da sci. Il brand francese ha progettato le s… - martijimpo : “La giacca da sci la voglio colorata così sulle piste mi vedono...e poi sulla neve ci sta osare con il colori” CIT.… - rinnovabiliit : Da @SalomonSports le #sneaker 100% #riciclabili che rinascono come scarponi da sci. Il brand francese ha progettato… -