Sampdoria Juventus | il palleggio interno di Pjanic e Rabiot

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Anche contro squadre che si chiudono, lapalleggia per vie interne. Si è visto chiaramente a Genova La metamorfosi da Allegri a Sarri è stata piuttosto netta. Oggi laè una squadra che attacca sul corto e fa tanta densità in mezzo. Sguarnisce le corsie esterne e cerca tante combinazioni centrali di prima, avvicinando i propri giocatori. Anche contro il denso e stretto 442 della, i bianconeri hanno fatto vedere undi qualità. L’azione della slide sopra, l’azione da cui nasce il primo gol è eloquente. Con palla a Dybala sulla destra,si alza per creare scompiglio tra le linee blucerchiate e avvicinarsi a. Si possono infatti vedere tutti e 3 i centrocampisti molto vicini tra di loro. L’azione prosegue con un dialogo sullo tratto tracon conseguente cambio campo per Alex Sandro a sinistra. Leggi su ...

juventusfc : ?? @PauDybala_JR inventa ?? @Cristiano vola ?? La Juve vince Il match report di #SampJuve - goal : GOAL! Ronaldo restores Juve's lead ?? Sampdoria 1-2 Juventus - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci gli ultimi 3 punti in campionato del 2019! FOOOOOOR… -