Protezione Civile | diramata su Lazio allerta per prossime 36 ore

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato l’avviso di criticita’ con indicazione che dalla tarda serata di oggi venerdi’ 20 dicembre e per le successive 24/36 ore si prevede nelle zone didel: criticita’ idrogeologica e idraulica codice arancione su: Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; criticita’ idrogeologica e idraulica codice giallo su: Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma. Inoltre e’ stata adottata una fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato l’mento del Sistema diRegionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popone potra’ fare riferimento alle strutture ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene alla firma del contratto tra @EIB e @GruppoCDP a supporto degli intervent… - Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… -