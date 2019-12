“Non mi sentivo bella”. Caterina Balivo, il difficile rapporto col suo corpo. Il coraggio di parlarne (Di venerdì 20 dicembre 2019) Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più amate e seguite sui social. La Balivo ama tenere sempre aggiornati i fan anche quando non va in onda e quindi posta spesso foto delle sue giornate, video e storie su Instagram. Amante della famiglia, Caterina Balivo ha sempre avuto una passione per il Natale anche se da piccola non riceveva regali e a casa sua non si faceva l’albero. Lo ha raccontato a Gente, in un’intervista in cui ha parlato anche del suo amore per la famiglia e del desiderio che sente forte di passare più tempo con il marito e i figli. Il lavoro in tv potrà sembrare allettante ma non è così: Caterina sta spesso fuori casa e sente la nostalgia della sua famiglia. Cosa sogna di ricevere a Natale? Un dono non proprio facile: il suo desiderio più grande, infatti, è quello di ospitare a Vieni da me uno dei più grandi conduttori della storia della televisione italiana, ...

