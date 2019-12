L’ex amministratore delegato di France Télécom è stato condannato a un anno di carcere

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ex, Didier Lombard, èper mobbing nel processo per l’alto numero di suicidi di dipendenti dell’azienda avvenuti negli ultimi anni. Lombard, che ècapo di Francetra il 2005 e il 2010 (dal

SalvatoreMerlo : Laura Cioli, ex amministratore degato del gruppo Gedi: 1,9 milioni di euro di scivolo. Intanto a Repubblica, in red… - pbenedetti50 : RT @SalvatoreMerlo: Laura Cioli, ex amministratore degato del gruppo Gedi: 1,9 milioni di euro di scivolo. Intanto a Repubblica, in redazio… - antonluca_cuoco : Tre decenni dopo, l’ex amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, era convinto che non ci fosse alcuna po… -