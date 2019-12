Il Karate è una lotta anche con se stessi Se poi a raccontare è una campionessa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alex Pietrogiacomi Sara Cardin celebra le arti marziali e la reazione alle difficoltà della vita N el 2020 le Olimpiadi di Tokyo vedranno per la prima volta ilpresente tra gli sport partecipanti. In questa «febbre marziale», che vede stage con campioni stranieri, film in lavorazione (Man) diretto da Fragasso con la partecipazione di campioni mondiali come Stefano Maniscalcore, arriva il libro (auto)biografico della pluri medagliata Sara Cardin, Combatti! per Baldini +Castoldi. Sara tra le tante ha due medaglie ai Campionati del Mondo, un argento nel 2010 e un oro nel 2014, otto podi ai Campionati Europei e ben 20 titoli italiani e 7 assoluti un'atleta eccezionale, una, ma in questo libro esce fuori la donna, la persona, l'anima che costituisce l'agonista, non solo il caporal maggiore conosciuto per i suoi risultati. Sì, caporal maggiore, perché fa ...

CasaLettori : RT @BaldiniCastoldi: Una storia profonda, scritta in maniera appassionante, in cui il karate c'è ma in modo discreto, non autocelebrativo,… - BaldiniCastoldi : Una storia profonda, scritta in maniera appassionante, in cui il karate c'è ma in modo discreto, non autocelebrativ… - weakvisions : Mi stava cadendo il filtro per il drum e ho fatto una mossa alla maestro Miyagi prendendolo al volo tra mignolo e a… -