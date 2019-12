Golf, European Tour 2020: Yechun Yuan al comando dell’Australian PGA Championship al termine dei primi due round (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si è concluso nella mattinata italiana il secondo round dell’Australian PGA Championship (montepremi 1,5 milioni di dollari australiani). L’evento di maggior portata del PGA Tour of Australasia, organizzato in collaborazione con l’European Tour, vede al comando un sorprendente Yechun Yuan. Il cinese guida la classifica con lo score di -9 (135 colpi) e vanta soltanto un colpo di margine sull’australiano Anthony Quayle. Sul percorso par 72 del RACV Royal Pines Resort di Benowa (Queensland, Australia) chiudono il podio momentaneo con -7 gli australiani Adam Scott e Wade Ormsby. -6 e quinta posizione per il neozelandese Michael Hendry e per l’australiano Tom Power Horan, seguiti ad una lunghezza di distanza dal sudafricano Bryce Easton e dal favorito della vigilia Cameron Smith. Il padrone di casa, reduce da due vittorie di fila in questa manifestazione, risale ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Golf European