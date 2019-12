Filetti di Alici in vasetti ritirati per rischio chimico (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso che riguarda dei vasetti di Filetti di Alici. Il richiamo è stato disposto anche dal produttore a seguito di alcuni esami effettuati sui campioni del prodotto, il richiamo è stato disposto per via precauzionale. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul sito ufficiale un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari nel nostro Paese. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale anche dallo stesso produttore. Sono stati richiamati dei prodotti alimentari da parte degli operatori per un lotto di Filetti di Alici a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori. L’ annuncio del Ministero della Salute è datato al 19 dicembre ma è stato diffuso solo oggi venerdì 20 dicembre. Il richiamo è stato effettuato dalla catena di ...

