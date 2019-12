Barbara D’Urso nuova gaffe a Pomeriggio Cinque | il VIDEO fa il giro del web

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019)perD’Urso, che a5 ha confuso due ospiti; la conduttrice infatti ha presentato Floriana Secondi al posto di Floriana Messina. Non è la prima volta checommette uno scambio di persona, recentemente, infatti è capitata la stessa cosa con le due Chiare più famose del web: Nasti e Biasi.D’Urso confonde un’ospite,della conduttrice Dopo di Chiara Biasi/Nasti, questa volta lo scambio di persona è toccato ad un ex gieffina: Floriana Messina, infatti, ospite a5 è stata scambiata daD’Urso per la sua ospite fissa, Floriana Secondi, che in quel momento non era presente in studio. “Scusatemi, ho sbagliato! Ho scambiato le due Floriana. No, va beh! Non ci sto capendo niente”, ha commentato la D’Urso. La Messina durante la puntata ha perso le staffe contro un ...

