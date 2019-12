Verso Sassuolo-Napoli | Mertens in palestra | terapie per Maksimovic e Koulibaly

Leggi la notizia su 2anews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gattuso prepara la sfida, che si disputerà domenica sera al Mapei Stadium e nella quale dovrà far fronte a una vera e propria emergenza in difesa.| Seduta di lavoro per ilche prepara il match contro ilin programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium. Allenamento sul campo uno … L'articoloinperproviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

susydigennaro : RT @apetrazzuolo: VERSO IL MATCH - Chiariello: 'Sassuolo-Napoli è la partita più importante della stagione' - apetrazzuolo : VERSO IL MATCH - Chiariello: 'Sassuolo-Napoli è la partita più importante della stagione' - MondoNapoli : Verso Sassuolo-Napoli: la probabile formazione azzurra - -