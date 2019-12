Uomini e Donne | Gemma Galgani | Ho una piccola riserva nei confronti di Riccardo

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Alle prese con la tormentata conoscenza con Juan Luis, che, dopo un mese e mezzo, non ha ancora deciso di spingersi "oltre" con lei,, per una volta, ha vestito i panni di opinionista, commentando la decisione di Ida edi riprovarci per l'ennesima volta.ha affidato il proprio pensiero alle pagine del magazine ufficiale di.Nel suo lungo commento,, come il pubblico ha potuto tranquillamente notare quando la scena è andata in onda, si è emozionata molto quandoha proceduto con la proposta di matrimonio nei riguardi di Ida, aggiungendo che la decisione di lei di seguire il suo cuore, altresì, le ha regalato ulteriore gioia:: "Ho unaneidi: deve accettare Ida così com'è!" 19 dicembre 2019 19:08.

