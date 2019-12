Scontro sulle piste da sci | morto sloveno di 47 anni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'incidente sulla Sonne a Plan de Corones. Ferito l'altro sciatore, un tedesco 20enne, che è stato trasportato in ospedale, in gravi condizioni Tragedia questa mattinada sci della Val Pusteria, in Alto Adige. Due sciatori si sono scontrati mentre scendevano dalla montagna con gli sci e uno di loro è. L'incidente è avvenuto questa mattina, sulla pista da sci "Sonne", a Plan de Corones. La vittima è un turistadi 47che, durante la discesa si sartebbe scontrato con un giovane tedesco di 20. Lo, mentre il tedesco è stato trasportato all'ospedale di Brunico: secondo le informazioni ripostate dal Trentino, il 20enne avrebbe una commozione cerebrale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che ora dovranno capire quale sia stata la dinamica che ha portato allotra i due sciatori e alla morte ...

