Pedaggi autostradali | slittano gli aumenti previsti per inizio anno

(Di giovedì 19 dicembre 2019)glideiper. Sono 16 le tratte interessate. Proroga fino al 30 giugno 2020. ROMA –glidei. L’aggiornamento era previsto per i primi giorni del 2020 ma alla fine si è deciso di effettuare una proroga fino al 30 marzo per presentare i nuovi piani al Mit per poi chiudere con i nuovi prezzi entro e non oltre il 30 giugno. Alla base dei nuovi piani, inoltre, ci sari sistemi di calcolo delo che l’Autorità ha definito per ogni singola concessione, con il tentativo di riportare la remunerazione delle società a livelli di mercato coerenti con l’attuale scenario dei tassi sottozero. Le tratte interessate L’Autorità dei trasporti ha pubblicato una tabella che mette in evidenza le tratte in concessione che sono chiamate a modificare il loro ...

