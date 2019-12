Paola Perego lascia la RAI insieme al marito? I dettagli della soffiata

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Laè fresca e riguarda, la cui presenza/assenza in casa RAI continua a destare curiosità da tempo, non senza rumors più o meno attendibili. Stavolta lo scoop vedrebbe il ritornoconduttrice in tv a breve… Ma non tra le braccia di Mamma RAI. Il giornalista Alberto Dandolo ha raccontato, in esclusiva sul settimanale Oggi, i retroscena delle trattative che si celano dietro al piccolo schermo. Secondo Dandolotornerà presto in tv, ma stavolta passando a Mediaset: “Da qualche meseè lontana dalla televisione. Si sussurra però con insistenza che per lei potrebbe profilarsi un futuro negli studi tv di Cologno Monzese. Che suoLucio Presta, potente agente televisivo, stia trattando il passaggiosuaa Mediaset? Se si, con quale programma?” Per ora lanon ha ricevuto nessuna smentita né tantomeno una conferma ...

