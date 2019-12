Naike Rivelli spiega sui social perché si mostra nuda

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Elisabetta Espositoil senso della sua nudità su Instagram, ma invita le ragazze a usare la testa e a nonrsi, se non in contesti adattiparla di nudità su Instagram. La figlia di Ornella Muti è infatti solitarsio semi, in particolare mentre è impegnata in complicatissime posizioni yoga. La donna ha sempreto che il suo non è esibizionismo, ma parte del suo mestiere di modella e di performer, oltre al fatto che ricorre a questi scatti hot per veicolare messaggi con una certa importanzae: nei giorni scorsi, per esempio, ha puntato l’attenzione dei suoi follower sullo sfruttamento degli animali da parte dell’industria della moda. “Sono d’accordo che le donne dovrebbero essere libere di spogliarsi e di vestirsi come vogliono - ha scrittoa corredo di uno scatto in cuiil lato b, in mutande, ...

