Kolarov e Cristina Buccino smentiscono il loro presunto flirt

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Marco Gentile Aleksandare la soubrettehanno smentito su Instagram di avere una relazione. Il giocatore: "Penso sia vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata" Aleksandarè cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa di Belgrado e nel 2004, all'età di 19 anni, è passato al Čukarički Stankom per poi passare nell'OFK Belgrado. Nell'estate del 2007 passa alla Lazio dove diventa l'idolo della tifoseria biancoceleste con cui ha messo insieme 104 presenze ed 11 reti complessive. Nel 2010 passa al Manchester City in Premier League e in sette anni colleziona 247 gettoni e 21 gol al suo attivo.torna in Italia alla Roma suscitando la rabbia dei tifosi della Lazio che hanno visto nel suo passaggio in gialsso un vero e proprio tradimento. il 34enne di Belgrado è in Italia ma ...

Mercato_SerieA : Dalla storia con CR7 al gossip (smentito) con Kolarov: Cristina Buccino è irresistibile FOTO - andreadesider10 : #Kolarov e Cristina Buccino, quanto c'è di vero??? - BlitzQuotidiano : Kolarov sta con Cristina Buccino? I due smentiscono: “Voci false e vergognose” -