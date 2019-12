Jerusalem' s Lot | Adrien Brody star della serie tratta dal racconto di Stephen King

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)'s Lot sarà ladaldiprodotta per Epix e lasarà's Lot sarà la nuovatv ambientata nel mondo creato dae l'attoresarà il protagonista del progetto che verrà prodotto per Epix. Lo show riporterà sul piccolo schermo il premio Oscar dopo la sua esperienza in Peaky Blinders, avvenuta nel 2017. In's Lot l'attoreavrà la parte del capitano Charles Boone che, nella seconda metà dell'Ottocento, si trasferisce con i suoi tre figli nella piccola citttadina di Preacher's Corners, nel Maine, dopo la mortemoglie, avvenuta in mare. Charles, ben presto, scoprirà che deve affrontare i segreti del passato...

