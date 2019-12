Il Telegraph | “Torna Ancelotti | l’uomo giusto per tutte le occasioni”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Ci sono momenti in cui mi metto a figura intera davanti a uno specchio e mi giro come un contorsionista. Torco il collo e mi guardo il culo. Le mie guance grosse non sono uno spettacolo particolarmente edificante, ma non è questo il punto. Le guardo e penso: ‘Ci sono così tante ferite là dietro, anche se non riesci a vederle’ “. E questo è il modo con cui Sam Wallace, capo dello sport del, introduce l’ormai nuovo allenatore dell’Everton: Carlo. Con un passo della sua biografia. “L’uomo perle occasioni, che trova sempre la via”. Quella del Napoli non l’ha trovata, o almeno non gliene hanno dato il tempo. Ma in Premier torna con la sua immagine per niente intaccata dall’esonero napoletano. Resta, anche per il, l’uomo che affronta la pressione e la batte. E infatti il pezzo sottolinea ...

