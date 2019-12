Il Principe Andrea torna dopo gli scandali | va a cena con la Regina

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Elisabetta Esposito Avvistato ila un mese dal suo commiato ufficiale: si è svolta a Buckingham Palace laprenatalizia per la Royal Family Riappare in pubblico il. Come riporta Itv, il terzogenito dellaElisabetta II è stato rivisto a quasi un mese dall’ufficializzazione del suo ritiro dagli impegni ufficiali. L’occasione della sua riapparizione è legata all’annuale banchetto per i parenti della Royal Family, che la sovrana organizza a Buckingham Palace qualche giorno prima di Natale e prima della propria partenza per Sandringham con ilFilippo di Edimburgo, dove trascorre invece delle giornate con i parenti più stretti. L’allontanamento diè stato comunicato da Kensington Palace lo scorso novembre. Il duca di York, in accordo con Elisabetta - anche se in queste settimane si è detto spesso che ilCarlo sia ...

