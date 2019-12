Frosinone, Maiello: “Non firmiamo per il pari, possiamo vincere” (Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Passano i giorni e man mano si avvicina anche l’appuntamento con il big match di serie B tra Benevento e Frosinone in programma sabato alle ore 18 al Ciro Vigorito. A fare il punto della situazione in casa ciociara è stato il centrocampista Raffaele Maiello che non ha nascosto le ambizioni in vista del confronto: “La classifica dice che loro sono un’ottima squadra, ma noi non siamo da meno. Questo Frosinone ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Benevento e provare a vincere la partita. Non prendo assolutamente in considerazione il fatto che un pareggio potrebbe andarci bene, almeno non prima di aver giocato la partita”. Il calciatore gialloblu, come riporta Ciociaria Oggi, non firmerebbe per il segno ‘X’. Del resto è proprio la squadra di Nesta a doversi giocare il tutto per tutto, visto ...

