Denise Capezza | «Lasciatemi parlare»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019)L’infanzia in punta di piedi: «Ho cominciato a studiare danza classica quando avevo 4 anni. Abitavo a Portici. In questa scuola ho passato circa quindici anni della mia vita. Quando stavo per diplomarmi mi sono infortunata al ginocchio, ma sono comunque riuscita a passare l’esame. Dopo il diploma, quando ho ripreso gli allenamenti, l’infortunio si è aggravato e mi sono dovuta fermare. Per un anno ho fatto fisioterapia, e in quel periodo mi sono avvicinata alla recitazione»., classe ’89, napoletana, si divide tra palcoscenico e piccolo schermo. Ha lavorato nella Gomorra di Sky e in Baby di Netflix. Il 21 dicembre sarà al Teatro Sannazaro di Napoli, protagonista di After the end. «Fin da bambina, mi è sempre sembrato di interpretare dei personaggi. Mi veniva spontaneo esprimere quello che provavo. E per me, passare ...

Enrique57295735 : @denise_capezza Non potro mai perdonarmi , perdere questa occasione di vederti recitare dal vivo ?? Odio le distanz… - denise_capezza : Ci siamo quasi! Da questo sabato 21 Dicembre sarò in scena al Teatro Sannazaro di Napoli con 'After the end' assie… - DenisePaganini : Ma si chiama Denise Capezza quella bellissima di Baby 2!!!!! -