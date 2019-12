Capodanno su canale 5 con Amici | quando va in onda | le anticipazioni

Leggi la notizia su gossipetv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)2020: i ragazzi della scuola diospiti del grande evento trasmesso in diretta su5 Grandi notizie nella scuola di. I ragazzi della scuola disaranno infatti ospiti dell’evento condotto da Federica Panicucci e che verrà trasmesso la sera del 31 dicembre a partire dalla ore 21.00 in diretta su … L'articolosu5 conva in: leproviene da Gossip e Tv.

icarvsplume : RT @GiordanaFanClub: appuntamenti di Giordana: - 25 dicembre alle 14:00 possiamo vederla su TV8 per il concerto di Natale a Pila - 31 dic… - rochi_brvkn : RT @GiordanaFanClub: appuntamenti di Giordana: - 25 dicembre alle 14:00 possiamo vederla su TV8 per il concerto di Natale a Pila - 31 dic… - Dolce_Globo : Ma la serata del Capodanno di canale 5 è in diretta o registrata?#Amici19 -