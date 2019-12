Brescia | sposa bambina in un matrimonio combinato | salva grazie ai professori

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019)unanelno,all'intervento deidi scuola, che si sono rivolti alle forze dell'ordine. La sedicenne pachistana era promessa dalla famiglia a un uomo più grande di lei. Si è confidata con i docenti della scuola ed è stata posta sotto protezione, lontano dai familiari.

magicaGrmente22 : Brescia. Non si sposerà più la ragazza di 16 anni per cui era stato organizzato, in Pakistan, un matrimonio combin… - AlessandraOdri : @gianluc02140997 Cattolica. Il furbacchione si sposa con una facoltosa signora di Brescia, figlia di un banchiere!… -