All Together Now | J-Ax svela un retroscena | “Ci sono effetti collaterali”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) J-Axunsu AllNow di Michelle Hunziker: “Cicollaterali” Questa sera, giovedì 19 dicembre, torna in prima serata AllNow, lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Tra gli ospiti della puntata ci saranno Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. In una recente intervista a TvMia, il presidente della giuria J-Ax si è espresso in merito alla seconda edizione di AllNow, sostenendo che non cile pretese di regalare una carriera a nessuno, ma la trasmissione dà un premio tangibile a chi vince, ovvero 50mila euro in gettoni d’oro. Il rapper, che torna a giorni con un nuovo album, hato, sempre sul programma di Michelle Hunziker e di cui anche lui fa parte: “AllNow ha altricollaterali positivi. Tra i partecipanti c’è chi è stato ingaggiato per alcune serate ...

