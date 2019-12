Wired Middle East lancia la sua edizione cartacea (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Londra / Dubai – 18 dicembre 2019 – Wired Middle East lancia oggi il suo primo numero dell’edizione cartacea, che segue il lancio dell’edizione digitale, bilingue, avvenuta in precedenza quest’anno. L’edizione cartacea del Wired mediorientale è la quinta del brand dedicato alla tecnologia ed è pubblicata grazie a un accordo di licenza con Nervora, che pubblica anche Vogue Arabia. Il numero di lancio è un’edizione a doppia copertina con due dei nomi più importanti nel panorama dell’industria scientifica e tecnologica del Medio Oriente. Sulla prima copertina appare Sarah Al-Amiri, ministro per le scienze avanzate degli Emirati Arabi Uniti e vicedirettore del progetto per la sonda Mission Mars degli Emirati, nominata alla sua posizione a soli trent’anni anni. Al-Amiri parla a Wired delle missioni gemelle degli Emirati Arabi Uniti su ...

