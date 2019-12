Futuro sposo cambia idea e non si vuole più sposare | si finge morto

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una coppia era in procinto di sposarsi e allora la ragazza Alex Lanchester, 23enne che viveva con il fidanzato Tucker Blandford, un 23enne in America ma era dell’Inghilterra è tornata qualche tempo a casa , dai genitori prima di affrontare il grade passo. Mentre la ragazza era , dunque, a casa dei genitori, il fidanzato si è reso conto che, in realtà, non aveva alcuna voglia di sposarsi ma non sapeva come dirlo alla sua futura moglie. Dopo averci pensato molto ha ritenuto che l’unico modo ragionevole fosse quello dirsi. E allora ha chiamato la sua fidanzata e camuffando la voce e spacciandosi per suo padre ha detto così: «Ciao Alex, sono il papà di Tucker. Non c’è un modo semplice di dirtelo, mio figlio èin un tragico incidente d’auto». La prima reazione della fidanzata, sconvolta, è stata quella di precipitarsi a casa del fidanzato in America dove, ...

