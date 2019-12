Fca Psa | c' è l' accordo per la fusione Auto | nasce il 4° colosso mondiale

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Fiat Chryslermobile e la francese Peugeot hanno hanno raggiunto l'per latra i due gruppi. Da parte del consiglio di sorveglianza di Psa c'era già stato ieri il via libera al Memorandum of understanding per le nozze. Anche il cda del Lingotto, riunito a Londra, aveva dato in nottata il disco verde al documento. Segui su affaritaliani.it

quattroruote : #FCA-#PSA, i francesi approvano la #fusione: la firma del memorandum di accordo è attesa per domattina… - SkyTG24 : Fca, dal consiglio di sorveglianza di Peugeot arriva l'ok all'accordo - Corriere : Fca-Psa, sì dei consigli alla fusione. Nasce il quarto produttore di auto -