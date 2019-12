Psa-Fca | i board di Peugeot e Fiat Chrysler danno il via libera alla fusione Domani

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il consiglio di sorveglianza diS.A. (Psa) e il consiglio di amministrazione diAutomobiles (Fca) hanno approvato il memorandum d’intesa vincolante per fondersi.vigilia della decisione del consiglio di sorveglianza la famiglia, azionista di riferimento di Psa, aveva votato all’unanimità a favore del progetto di. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle due società, che annuncerannomattina, prima dell’apertura della Borsa, la firma del memorandum d’intesa. Potrà così partire il processo diche porterànascita del quarto costruttore mondiale. Il testo del memorandum, che in pratica riprenderà i contenuti delle comunicazioni ufficiali diffuse il 31 ottobre, non conterrà i dettagli su produzione, fabbriche, modelli e sinergie perché di questo si comincerà a parlare dopo l’accordo. In Borsa il titolo ...

