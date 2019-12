Napoli | cena di Natale | Insigne è il primo | Koulibaly e Gattuso i più acclamati

Leggi la notizia su ilmattino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ritualedi fine anno per ildi Aurelio De Laurentiis che si ritrova come sempre a Villa D'Angelo appena prima del. Una location classica ma volti nuovi, come quello di Gennaro...

CriticoMilanist : @TaiaAlessia Uno è tipico nero 'swag' e ci puó stare, va contro il loro stile... Il napoletano è coglione,guarda In… - MGuardasole : Cena di Natale SSC #Napoli, l’arrivo trash di @KevzRose: che stile fratello!???????? #CenaNapoli #Malcuit - papocchio : RT @DIF_Genny: ?????Comincia la cena di #Natale in casa #Napoli! Da poco gli azzurri sono arrivati a Villa D'Angelo. ??#Milik, #Meret, #DiLo… -