Mara Carfagna | o dell’importanza di una destra che non grida

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (foto: Simona Granati – Corbis/Getty Images) Si definisce per negazioni: “Non ho contatti con Renzi”; “Non appartengo alla sinistra”; “Non lascerò mai Forza Italia”. E soprattutto: “Non sto facendo un partito”.sottolinea che quella che ha appena creato è “un’associazione”. Voce Libera, il nome. Apparentemente generico, l’obiettivo: “Mettere benzina nel motore del centroche non può vivere solo di invettive razziste contro gli immigrati”. C’è chi già parla di primo passo fuori dal centro, chi di una prima mossa per creare un drappello di neo-responsabili di Forza Italia che potrebbero dare un appoggio esterno al governo Conte. E c’è chi esulta a sinistra. Perché, le va dato atto, piace parecchio. Matteo Renzi le spalancherebbe le porte di Italia Viva; Carlo Calenda quelle del suo Fronte repubblicano; Gianfranco Rotondi quelle della ...

ilfoglio_it : “Con dichiarazioni come quelle di Borghi sull’euro l’Italia non ci fa una bella figura. Mes? Basta con questa propa… - fabiopiko : @mara_carfagna Nel frattempo eravate troppo impegnati con Ruby - FrRuffini : @ricpuglisi @georgesoros @lucfontana @DeBortoliF @marcocanestrari @CarloVerdelli @mara_carfagna @s_parisi… -