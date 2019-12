Lega Serie A nel caos | si dimette commissario Cicala

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le dimissioni delad acta Marioarrivano in tarda serata e gettano nellaA gia' scossa dalla polemica anche internazionale per l'iniziativa contro il razzismo del Trittico di scimmie, che obbliga alle scuse l'ad Luigi De Siervo. Il commissariamento di, nominato dopo le dimissioni di Gaetano Micciche' per individuare un profilo idoneo alla carica di presidente entro il 10 marzo 2020, dura solo 15 giorni, perche' prima ancora di gestire la sua prima assemblea elettiva viene travolto dalle polemiche per un presunto conflitto d'interessi riconducibile al ruolo di supplente nel Consiglio di sorveglianza della Lazio di Claudio Lotito, di cui non aveva fatto menzione nel proprio curriculum. Il presidente della Figc Gravina ammette che "e' venuto a mancare un presupposto di fiducia" e che "al consiglio federale ci sara' un confronto per ipotizzare ...

