Il salvataggio del piccolo Gunner

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gunnar è nato in una casa dove non era desiderato. Sua madre non era sterilizzata, perché i suoi proprietari non potevano permetterselo. Quando diede alla luce Gunnar e i suoi fratelli, la famiglia ha deciso di sbarazzarsi di loro, gettandoli per strada. Mamma e cuccioli si sono ritrovati a vivere da randagi, ma la cosa peggiore è capitata a Gunnar. Il cucciolo non è riuscito a stare dietro al resto della sua famiglia e si è perso, ritrovandosi solo e spaventato nei pressi di quella che una volta era la sua casa. Il cucciolo ha iniziato a lottare per riuscire a sopravvivere da solo. Quando è stato trovato, in bocca aveva un pezzo di pane, più grande di lui. I volontari sono stati allarmati della sua presenza da alcuni passanti e si sono subito precipitati sul posto, per prenderlo e portarlo al loro rifugio. Dopo la visita medica, il veterinario lo ha liberato da una brutta infestazione ...

