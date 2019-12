Cyber security | la vulnerabilità delle pubbliche amministrazioni

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019) La caratteristica fondante degli attacchista nel fatto che si possono originare da qualsiasi punto della rete globale e per le loro peculiarità sono idonei a determinare rilevanti conseguenze sul funzionamento e l’integrità della rete informatica di un Paese. Come abbiamo visto nella prima parte del nostro speciale sullawar e, essa fa parte dell’evoluzione della guerra convenzionale, che a sua volta è legata a un più ampio cambiamento sociale e politico. In tema diun tema di vitale importanza è quello della sicurezza della pubblica amministrazione, poiché essa è necessaria, come riporta un dossier realizzato dal Servizio Studi del Dipartimento della Difesa, “a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezzainformazioni del Sistema informativo” dello stato. A livello nazionale la questione della sicurezza si ...

