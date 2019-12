Banca Popolare di Bari | perché il salvataggio giallorosso è diverso dall’intervento su

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il quintodi unanel giro di quattro anni fa di nuovo alzare i toni nella maggioranza che sostiene il Conte 2. Inevitabile, considerato che si ritrovano al governo insieme le due forze – renziani e Movimento 5 Stelle – che sugli istituti di credito in crisi, i risparmiatori impoveriti e i conflitti di interesse connessi si sono confrontate senza esclusione di colpi a partire dal 22 novembre 2015. Quando il governo Renzi mandò “in risoluzione”Marche,Etruria, CariFerrara e CariChieti senza metterci soldi dei contribuenti e imponendo perdite ad azionisti e obbligazionisti subordinati come previsto dalla nuova legislazione europea sul bail in all’epoca appena recepita in Italia. Al netto dello scontro politico, di sicuro c’è che la soluzione tecnica scelta per risolvere il caso delladiè radicalmente diversa ...

matteosalvinimi : #Salvini: Venerdì pomeriggio il Presidente del Consiglio, pugliese, ha detto che banche italiane sono in salute e c… - matteosalvinimi : #Salvini: Banca Popolare di Bari: qua ci sono 70mila piccoli risparmiatori coinvolti. Se qualcuno ha sbagliato deve… - TeresaBellanova : Non si convoca un CdM con una telefonata mezz'ora prima. La vicenda di Banca Popolare di Bari non nasce adesso, coi… -