Andrea Iannone nei guai | risultato positivo al test dell’antidoping

(Di martedì 17 dicembre 2019)sospeso dalla Federazione Internazionale di Motociclismo per doping In questi ultimi anniè finito spesso sui giornali più per il gossip che per le performance sportive. Difatti il campione di motorbike, per chi non lo sapesse, ha avuto una storia d’amore con Belen Rodriguez, e adesso si è fidanzato con la popolare influencer Giulia De Lellis. E in questi ultimi minuti il ragazzo è finito nuovamente su tutti i giornali, ma stavolta non per meri pettegolezzi. Cos’è successo?aldell’antidoping dopo un controllo di routine. Difatti nelle sue urine sono stati rilevati steroidi anabolizzanti. Per tale ragione la Federazione Internazionale di Motociclismo ha deciso di sospendereper capire meglio la situazione. Una news che ovviamente ha creato in pochissimi minuti un incredibile putiferio ...

