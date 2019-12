AirAsia apre un ristorante (a terra) con il menu che serve sui suoi aerei (Di martedì 17 dicembre 2019) Pak Nasser’s Nasi Lemak servito da Santan (foto: AirAsia). Sfidando il pregiudizio universale che il cibo in aereo faccia schifo, AirAsia ha aperto un ristorante a Kuala Lumpur, in Malaysia, dove vengono serviti gli stessi piatti che si mangiano a bordo dei suoi aerei. La più grande compagnia aerea a basso costo dell’Asia ha inaugurato a inizio dicembre Santan (che significa latte di cocco in malese ed è lo stesso marchio usato per il cibo venduto sui voli), fast food in un centro commerciale. Oltre a essere ristorante, il locale è anche caffè a marchio T&CO, cioè il brand del servizio caffetteria sui voli di linea. I piatti presenti nel menu, che possono essere ordinati anche online dal sito o via app, sono le specialità che i passeggeri di AirAsia sembrano apprezzare ad alta quota, come il tipico Pak Nasser’s Nasi Lemak (a base di riso al cocco con salsa al peperoncino), ...

