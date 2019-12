Nuovo vertice di governo | Conte cerca conferme Altrimenti ipotesi elezioni

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Superato l’ostacolo della Banca Popolare di Bari, ilsi riunisce in undi maggioranza. Il premier. In caso di fallimento potrebbe staccare la spina al. Ilsalva la Banca Popolare d Bari grazie a un decreto approvato in Cdm dopo le tensioni degli ultimi giorni. Ma il clima di tensione continua a caratterizzare i rapporti tra le forze di maggioranza. Nella sera del 16 dicembre ilsi confronterà in unche potrebbe rivelarsi addirittura decisivo per le sorti dell’esecutivo. Fonte foto: https://www.facebook.com/Giuseppe64 Cdm sulla Banca Popolare di Bari, ilarriva a un accordo insperato Capitolo Pop Bari. Ilha stanziato con un decreto 900 milioni che saranno investiti per far fronte alle urgenze del sistema creditizio del Sud e per la realizzazione di una banca di ...

Europarl_IT : Nella sessione plenaria al via oggi: ??conclusioni del vertice UE ??assegnazione del Premio Sacharov 2019 ??elezione… - giuseppemaria : Nucleare: ecco il nuovo vertice della Sogin Luigi Perri presidente Emanuele Fontani amministratore delegato - SusyEmaig : @onda_di_mare Ma questo nuovo governo, non può cambiare qualche vertice in Rai? -